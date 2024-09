Déjà l'heure des retrouvailles avec l'Atlético pour Arthur Vermeeren : "Ma période en Espagne n'est pas un échec"

Arthur Vermeeren se prépare pour la Ligue des Champions avec le RB Leipzig. Le match contre l'Atlético Madrid est déjà un retour à la maison pour lui, car il est toujours la propriété du club espagnol.

"Je veux me montrer, même aux fans de l'Atlético," a déclaré Arthur Vermeeren aux médias du RB Leipzig, cette semaine. Le Belge de 19 ans est prêté par le club espagnol au club allemand, qui sera ensuite contraint de l'acheter pour 20 millions d'euros après un certain nombre de matchs disputés. Son temps de jeu à l'Atlético aurait encore été limité en raison de l'arrivée de l'Anglais Connor Gallagher.

Pendant sa demi-saison à l'Atlético, Vermeeren n'a disputé que 160 minutes au total, réparties sur cinq matchs. Pourtant, il ne considère pas cette période comme un échec. "J'ai beaucoup appris là-bas, rencontré de nouvelles personnes. Et j'ai également grandi en tant que personne" poursuit-il.

Les opportunités limitées en Espagne n'ont pas entamé sa détermination, et il est prêt à prouver à Leipzig. À l'Atlético, Vermeeren a été bien accueilli par Axel Witsel, qui l'a guidé, mais c'est surtout le défenseur Reinildo qui l'a le plus aidé.

"Il me rappelait constamment de rester positif, de rester joyeux. C'est pourquoi j'aimerais le revoir. J'espère que nous pourrons discuter un peu après le match" déclare Vermeeren. Il est impatient de retrouver de vieux amis et voit le match comme une occasion de se réaffirmer auprès du club et de ses supporters.

La Ligue des Champions reste une expérience spéciale pour Vermeeren, notamment en raison de son passage à l'Antwerp, où il a même porté le brassard de capitaine lors du match de phase de groupes contre Porto. "Je me souviens encore de la première fois où j'ai entendu l'hymne. Les supporters étaient fous et je regardais un de mes coéquipiers à côté de moi. Nous ne pouvions que sourire. C'était comme si un rêve devenait réalité" se souvient fièrement Vermeeren.