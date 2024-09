Miron Muslic évoque pour la première fois la crise au Cercle de Bruges : "Il est clair qu'on ne peut pas avoir les mêmes ambitions que la saison dernière"

La Gantoise et le Cercle de Bruges joueront jeudi leur match de la cinquième journée déplacé pour leur permettre de préparer au mieux leur barrage européen. Pour la première fois, cette semaine, Miron Muslic s'est expliqué sur le début de saison raté des Groen & Zwart.

Le Cercle de Bruges et La Gantoise doivent encore jouer leur rencontre reportée de la cinquième journée. Cela se fera jeudi au stade Jan Breydel. Les Buffalos se rendront en Venise du Nord pour la deuxième fois en moins d'une semaine.

Le week-end dernier, La Gantoise l'a emporté 2-4 face au Club de Bruges. L'entraîneur du Cercle, Miron Muslic, sait que cela motivera les Buffalos à reproduire la performance. "Gand reviendra gonflé à bloc à Bruges après leur victoire contre le Club dimanche", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mercredi, selon les propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Les cadres partis n'ont pas été remplacés, au Cercle de Bruges

Les choses ne vont pas aussi bien pour le Cercle en ce début de saison. La situation est complètement différente par rapport à il y a douze mois : les Groen & Zwart sont avant-derniers. "Il est clair que nous ne pouvons plus avoir les mêmes ambitions que la saison dernière, c'est tout simplement impossible", a continué Muslic.

"Notre nouvelle réalité est que nous avons perdu beaucoup de qualité et que trop de nouveaux jeunes ne sont pas encore prêts à prendre le relais. Je ne citerai que l'exemple de Paris Brunner. Son entrée en jeu à Malines n'était que sa troisième apparition dans un match professionnel, pour un total de 100 minutes. Emmanuel Kakou a même fait ses débuts."

"On ne peut pas s'attendre à ce que ces jeunes redressent immédiatement l'équipe. Mais je pense que Kakou et Diakité ont très bien joué défensivement à Malines. Si j'avais prédit en début de championnat que j'allais un jour aligner ce duo aux côtés de Ravych, on m'aurait pris pour un fou", a conclu Muslic.