Deuxième attaque, meilleure défense et un style chatoyant : focus sur le début de saison tonitruant de l'entraîneur belge Maarten Martens à l'AZ Alkmaar

Tout le monde se tourne progressivement vers l'AFAS Stadion d'Alkmaar. L'AZ réalise un début de saison tonitruant, tant en championnat que sur la scène européenne, et c'est un entraîneur belge qui est à la barre : Maarten Martens.

Aux Pays-Bas, une équipe fait sensation depuis bientôt neuf mois. L'AZ Alkmaar, dirigé par un entraîneur belge, passé par Anderlecht et le Cercle en tant que joueur, puis par le Club de Bruges en tant qu'entraîneur des espoirs : Maarten Martens.

L'ancien Diable Rouge (9 sélections) a pris en charge l'équipe première de l'AZ après le départ de Pascal Jensen en janvier dernier (Martens était alors le T2). Loin des places européennes à son arrivée, le club d'Alkmaar empoche 32 points en 18 matchs lors de la seconde partie de championnat et termine à une quatrième place, neuf points devant l'Ajax, synonyme de qualification directe pour la phase de ligue de l'Europa League.

Initialement pas certain de rester au sein de la formation néerlandaise à l'issue de la saison, l'entraîneur belge a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat. Et son début de saison est tonitruant.

Le Belge Maarten Martens se révèle en tant qu'entraîneur principal

Après six journées de compétition, l'AZ compte 16 points sur 18 et trône à la deuxième place du championnat, derrière un PSV qui réalise le sans-faute. Mais c'est surtout le style de jeu développé par Maarten Martens et ses hommes qui convainc, aux Pays-Bas.

Un jeu offensif, basé sur les constructions nombreuses et rapides, un pressing haut et beaucoup d'occasions : ça fait mouche. L'AZ a déjà inscrit 16 buts en Eredivisie (la deuxième attaque), n'en a concédé que deux (la meilleure défense) et a notamment infligé un score de 9-1 à Heerenveen, équipe dirigée par un certain Robin Van Persie qui n'avait pu rien pu faire d'autre que de constater la supériorité de son adversaire.

Cet AZ semble être bien plus qu'un tube de l'été. Premièrement parce que l'équipe tournait déjà très bien après l'arrivée de Maarten Martens, en fin de saison dernière, mais aussi parce que l'effectif du club du nord-ouest des Pays-Bas semble taillé pour jouer les premiers rôles, cette saison.

Tout est réuni pour que Maarten Martens passe une grande saison à l'AZ Alkmaar

Ibrahim Sadiq, talent ghanéen arrivé de Suède contre quatre millions d'euros et Troy Parrott (ex-Tottenham) sont en pleine bourre avec, déjà, quatre buts inscrits en championnat. Suivent Dylan Vente et... Ruben Van Bommel, le fils de Mark, tout juste âgé de 20 ans, mais déjà auteur d'un gros début de saison.

Le jeune attaquant néerlandais a d'ailleurs inscrit un doublé, ce mercredi, lors de la victoire 3-2 de l'AZ face à Elfsborg lors de la première journée d'Europa League. L'AZ n'a plus perdu depuis le 6 avril dernier, une défaite 5-1 au PSV, et enchaîne, que ça soit en championnat ou en Europe.

Un style de jeu chatoyant, une grosse efficacité offensive, une belle solidité défensive, des individualités qui font la différence et une équipe qui tourne à merveille : tout va bien pour Maarten Martens à l'AZ. Et si son équipe poursuit sur celle lancée pendant toute la saison, nul doute que plusieurs clubs d'un standing plus élevé ne tarderont pas à aller zyeuter de plus près ce qui se passe sur le banc de l'AFAS Stadion d'Alkmaar, qui porte donc le même nom que le stade de Malines, l'ancien "stade derrière les casernes."