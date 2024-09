Un ancien joueur d'Anderlecht, devenu commentateur, victime d'un braquage à main armée après Fenerbahçe - Union !

Une nouvelle remarquable entourant le match Fenerbahçe - Union : Serhat Akin, l'ancien footballeur turc de 43 ans passé par le RSC Anderlecht et actuel commentateur, a été victime d'un braquage à main armée après la rencontre.

Ancien joueur professionnel passé par le RSC Anderlecht et actuel commentateur pour la télévision turque, Serhat Akin a été victime d'un braquage à main armée après la rencontre entre Fenerbahçe et l'Union Saint-Gilloise, ce jeudi soir.

C'est Akin lui-même qui a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux. "Ils m'ont tiré dans le pied peu après avoir quitté le studio. Nos derniers mots étaient Fenerbahçe," a-t-il écrit, accompagné d'une photo troublante. Le motif des agresseurs reste encore flou.

Fenerbahçe a rapidement réagi à l'incident. "Nous condamnons l'attaque armée contre notre ancien joueur Serhat Akin et lui souhaitons un prompt rétablissement," a déclaré le club. "Nous avons confiance en la police et espérons que les coupables seront rapidement retrouvés et jugés."

Tuncay Şanlı, un collègue et également ancien footballeur, a rendu visite à Akin à l'hôpital et a partagé avec les journalistes présents qu'Akin était en bonne santé physique, mais qu'il luttait mentalement avec la situation. "Il subira une opération vendredi. Au final, ce n'est pas trop grave, mais cet incident me rend triste et en colère. Espérons que Serhat retrouvera rapidement son état habituel," a déclaré Şanlı.

Serhat Akin a eu une carrière impressionnante en tant que footballeur, débutant à Fenerbahçe, où il a disputé 125 matchs avant de partir libre en 2005 pour le RSC Anderlecht.

Malgré des blessures, il a marqué dix buts lors de sa première saison avec les Mauves et un total de 13 buts en 47 matchs. Il a aussi participé à 16 matchs internationaux avec l'équipe nationale turque, trouvant le chemin des filets à trois reprises.