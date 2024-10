L'incroyable statistique de Jérémy Doku en Ligue des Champions

Ce mardi, Manchester City a été l'emporter sur la pelouse du Slovan Bratislava. Il n'y a pas eu vraiment match entre les deux équipes, les Citizens s'imposant 0-4 dans la capitale slovaque. Parmi les Mancuniens décisifs, Jérémy Doku a délivré une passe décisive sur le second but signé Phil Foden.

Mais Doku a surtout été une menace précédente pour la défense et les buts du Slovan Bratislava. En effet, l'institut de statistiques Opta a révélé que le Diable Rouge avait touché le ballon à 26 reprises dans la surface slovaque.

Ce chiffre vous paraît élevé ? Il l'est : c'est tout simplement un record depuis qu'Opta enregistre des statistiques, soit la saison 2008-2009. Aucun joueur n'a fait mieux en termes de touches dans le rectangle adverse que Jérémy Doku ce mardi soir.

Au total, le Belge avait touché le ballon 87 fois, ce qui signifie qu'un tiers de ses touches ont eu lieu dans le rectangle adverse ; particulièrement impressionnant. Mais soulignons aussi que cela signifie que Jérémy Doku aurait probablement pu ajouter un but ou assist de plus à sa belle performance...

Notons que Kevin De Bruyne, blessé, était absent. Il manquera également la trêve internationale avec les Diables Rouges, mais Jérémy Doku devrait lui être présent et l'un des éléments clefs de la sélection belge.

