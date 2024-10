Le Lierse plutôt qu'Anderlecht ou le Club de Bruges : "De nombreux clubs m'ont soudainement téléphoné"

Kjell Peersman est le fils du gardien Tristan Peersman. Il démontre lui aussi une habileté certaine entre les perches.

Kjell Peersman est prêté au Lierse par le PSV Eindhoven cette saison. A 20 ans, le gardien belge veut accumuler du temps de jeu et a choisi la Challenger Pro League pour s'aguerrir.

"Quand il est devenu clair que j'allais être prêté pour un an, de nombreux clubs ont soudainement téléphoné. Au Club de Bruges et à Anderlecht, ils me voulaient comme gardien de but pour leurs équipes espoirs en D1B. Westerlo était également très intéressé" explique-t-il à la Gazet van Antwerpen.

Formé au PSV depuis ses dix ans

Mais son choix était fait : "J'ai tout de suite senti quelque chose de positif au Lierse. Ici, j'ai pu commencer à me préparer en tant que concurrent à part entière de Jarno De Smet, qui a tout joué la saison dernière. Et je connaissais déjà l'entraîneur".

Le pari semble pour le moment gagnant : peu souvent titulaire avec les U21 du PSV, Peersman a gagné sa place de numéro un au Lierse, contribuant au bon début de saison de l'équipe.