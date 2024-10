Le coach de Charleroi, Rik De Mil, a donné des nouvelles de Mohamed Koné, blessé face au Standard le week-end dernier.

Battu face au Standard (2-1) lors de la dernière journée de championnat, Charleroi veut se rassurer face à OHL ce samedi. Les Zèbres devront faire sans leur gardien Mohamed Koné. Le joueur s'est blessé à la main face au Standard.

Rik De Mil, le coach de Charleroi, a donné des nouvelles de Koné ce vendredi en conférence de presse. Son absence sera "de minimum 6 semaines", relate Sudinfo.

"C’est une fracture à la main mais il n’y a pas eu de déplacement. C’est dommage pour lui, mais aussi pour nous, parce qu’il est important."

Theo Defourny sera donc le remplaçant de Koné pendant cette période. "Il faut être logique, Théo va commencer, ce n’est pas un secret (...) Théo a bien travaillé, il est venu pour concurrencer Momo. Son état d’esprit envers l’équipe a toujours été incroyable, donc il va commencer."

Parfait Guiagon sera également absent ce samedi. "Il est blessé à la cheville et sera absent plusieurs semaines", a déclaré De Mil. "Raymond Asante a subi une petite opération chirurgicale, assez légère. Il sera aussi out quelques semaines. Amine Boukamir, lui, souffre d’une petite fracture", et sera également absent pendant "plusieurs semaines".