Colin Coosemans très sévère avec ses équipiers : son constat est sans appel

Malgré sa sortie approximative sur le deuxième but de Bruges, Colin Coosemans était le seul vraiment au niveau à Anderlecht. Le gardien a rappelé à l'ordre ses coéquipiers.

Colin Coosemans n'a pas mâché ses mots après la défaite au Club de Bruges. Plusieurs joueurs semblaient loin de leur niveau face à un adversaire d'une telle qualité. "C'était un manque d'intensité", a-t-il souligné.

"Nous avions un plan, mais nous ne l'avons pas exécuté. Nous voulions briser la première ligne du Club pour ainsi sortir de la pression. Mais ce n'était pas une façon de commencer un match. Il y avait beaucoup trop peu de pression sur le ballon" estime Coosemans.

Il était également aux premières loges pour constater tous les mauvais choix opérés par l'équipe : "Nous avons facilité la vie de Bruges. La différence était si grande, pas à cause du Club, mais de nous. On ne peut pas jouer de manière aussi prévisible".

Un off day total

Le portier anderlechtois a dû réaliser trois grandes interventions en première mi-temps pour maintenir son équipe dans la course. "À chaque match, on a des occasions contre nous", a-t-il haussé les épaules. "Je fais simplement mon travail. Tu sais que tu vas avoir des occasions au Jan Breydelstadion, c'est normal. Il ne faut pas se concentrer là-dessus".

Sur le second but brugeois, sa sortie sur Chemsdine Talbi est tout de même hasardeuse : "Je sentais que je n'avais pas assez de temps pour retourner dans mon but. Dans ma tête, à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule possibilité et c'était d'essayer d'intercepter le ballon".