Une défense en chantier, des questions au milieu de terrain : découvrez la composition probable du Standard pour affronter Saint-Trond

Le Standard n'aura d'autre choix que de prendre les trois points face à Saint-Trond, ce samedi. Découvrez la composition probable des Rouches.

Le Standard n'a plus que trois longueurs d'avance sur l'avant-dernière place occupée par le Cercle de Bruges et n'aura d'autre choix que de l'emporter face à Saint-Trond, ce samedi. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko a encore de nombreux soucis dans son compartiment défensif.

En effet, David Bates, Nathan Ngoy et Boli Bolingoli sont toujours absents, alors que Souleyman Doumbia reprend progressivement du temps de jeu après sa longue blessure. Face aux Trudonnaires, Henry Lawrence devrait donc enchainer sur le côté gauche de la défense centrale, avec Bosko Sutalo et Ibe Hautekiet, s'il est remis de sa maladie qui l'a éloignée de la feuille de match, mercredi. Dans le cas contraire, Aiden O'Neill pourrait à nouveau dépanner à ce poste, puisque Lucas Noubi ne fait plus partie des plans et que Daan Dierckx semble encore trop court pour la Jupiler Pro League.

Léandre Kuavita doit-il encore sortir du 11 ?

Au milieu de terrain, tout dépend de la position du capitaine. Il sera aligné en tant que numéro 6 s'il ne doit pas encore reculer d'un cran, et Sotiris Alexandropoulos, auteur d'une bonne première contre le Lyra-Lierse, le remplacera si c'est le cas. Un tout petit peu plus haut, Léandre Kuavita livre de meilleures prestations récentes qu'Isaac Price, tandis que Marko Bulat devrait encore être reconduit pour tenter de profiter de sa qualité sur phase arrêtée, même si son apport dans le jeu est décevant depuis quelques semaines.

Devant, le duo Andi Zeqiri - Dennis Ayensa, les deux titulaires d'Ivan Leko, devrait être reconduit. Absent de la feuille de match en Croky Cup, Soufiane Benjdida devrait s'asseoir sur le banc, en compagnie de Mohamed Badamosi.

La composition probable du Standard : Epolo - Camara, Lawrence, Hautekiet (O'Neill), Sutalo, Fossey - O'Neill (Alexandropoulos), Kuavita (Price), Bulat - Zeqiri, Ayensa.