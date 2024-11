Une réponse qui ne plaira pas...à Kevin De Bruyne : le grand patron de l'UEFA monte au créneau au sujet du nombre de matchs !

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a donné son avis sur les critiques concernant les calendriers surchargés du football européen. Selon le dirigeant slovène, une réduction du nombre de matchs aurait inévitablement des conséquences.

Les conséquences seraient alors pour les revenus des clubs, et donc aussi pour les salaires des joueurs, qui diminueraient considérablement si les clubs perdent des revenus des matchs.

"Si nous réduisons le nombre de matchs, les salaires devront également baisser. Il n'y a pas d'autre moyen", a déclaré Aleksander Ceferin lors d'une réunion. Il réagit ainsi au mécontentement croissant des joueurs, notamment en provenance d'Angleterre, où de nombreux footballeurs se plaignent du calendrier chargé et de la charge supplémentaire que cela implique.

Ceferin a souligné que les joueurs devraient peut-être faire preuve de plus de compréhension et a fait une comparaison frappante : "Il est toujours facile de critiquer la FIFA et l'UEFA, mais c'est simple. Si vous jouez moins, vous gagnez moins d'argent. Ceux qui devraient se plaindre sont les ouvriers d'usine qui gagnent mille euros par mois."

Il est légitime de douter que ces déclarations soulagent la pression sur les joueurs. De plus en plus de joueurs de football de premier plan, d'entraîneurs et d'experts médicaux continuent de plaider en faveur d'un ajustement du calendrier des matchs pour réduire la charge physique et mentale des joueurs.

Kevin De Bruyne s'est également exprimé de manière critique sur le sujet. Le milieu de terrain de Manchester City va même jusqu'à refuser de jouer des matchs avec les Diables Rouges, car il sait notamment que la Coupe du Monde des Clubs est prévue...