La raison... médicale pour laquelle Toby Alderweireld a pris sa retraite internationale : "J'ai cru que je faisais une crise cardiaque, que je ne reverrai jamais mes enfants"

Au début du mois de décembre, cela fera déjà deux ans que Toby Alderweireld a pris sa retraite internationale. Un pas de côté réalisé en raison de soucis de santé, selon les aveux du défenseur de l'Antwerp.

Après avoir défendu les couleurs de l'équipe nationale à 127 reprises, Toby Alderweireld a pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022. Et si on peut se dire que le défenseur central de l'Antwerp aurait encore sa place dans la sélection, ce sont des raisons... médicales qui l'ont poussé à faire un pas de côté.

Invité dans l'émission "Het Huis" de la VRT, l'ancien compère de Jan Vertonghen en équipe nationale a déclaré avoir eu très peur pour sa santé. "Pendant que je conduisais, mon cœur a soudain battu à mille à l’heure. J'ai tout de suite pensé que c'était terminé, que je faisais une crise cardiaque et que je ne reverrai plus mes enfants. On m'a transporté à l'hôpital, mais une fois là-bas, je ne ressentais déjà plus rien."

Ma femme m'a dit que je devais me libérer de ce poids"

"J'ai pensé que c'était à cause de la caféine, mais ça s'est reproduit, une nuit. J'ai appelé les urgences, et le stress faisait battre mon cœur encore plus fort. Tu te rends fou tout seul. C'est là que j'ai appelé Tedesco et que je lui ai dit 'coach, j'arrête'. J'ai une femme fantastique, qui s'efface complètement pour ma carrière, mais qui sait taper du poing sur la table quand il le faut. Elle m'a dit que je devais me libérer de ce poids."

Une sage décision. Quatre mois plus tard, Alderweireld remportait le doublé Coupe-championnat avec l'Antwerp, avant de devenir le premier défenseur à remporter le Soulier d'Or en Belgique depuis Vincent Kompany en 2004. Comme une récompense, pour lui, qui avait pris la sage décision de faire un pas de côté en équipe nationale.

"C'était incroyable, comme si c'était écrit quelque part. Mais je n'ai pas trop fait la fête, je suis resté assis à l'arrière du bus parce que mon cœur me gênait. Mais cette fois, c'était de la joie."