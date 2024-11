Romelu Lukaku rend un vibrant hommage à "l'homme le plus important des coulisses d'Anderlecht" pendant le début de sa carrière

Avec le livre "dans les coulisses du Sporting Anderlecht', les fans bruxellois ont un aperçu unique du fonctionnement du club le plus titré en Belgique. L'histoire de vie d'Hubert Lemaire, le légendaire préparateur physique des Mauve et Blanc, y est mise en avant.

Du mai 2002 à mai 2024, Lemaire était sur le terrain d'entraînement aux côtés de joueurs comme Vincent Kompany, Youri Tielemans et Romelu Lukaku. C'est surtout ce dernier qui témoigne ouvertement de l'influence du coach de 64 ans sur sa carrière.

Romelu Lukaku se souvient vivement de sa première rencontre avec Lemaire. En 2006, lors d'un stage à Hoogstraten, le jeune Lukaku de treize ans a appris l'importance de la technique de course. "Monsieur Hubert a changé ma façon de courir et a ainsi jeté les bases de mon explosivité", raconte-t-il dans l'avant-propos du livre. "Avec ma taille et ma masse musculaire, je n'aurais jamais développé la même vitesse et endurance sans son accompagnement."

Hubert Lemaire a changé la carrière de Lukaku

L'attaquant du Napoli respecte toujours l'approche unique de Lemaire. "Il m'a appris à ne jamais abandonner", dit Lukaku. "Même lors des fameux tours autour de l'étang de Neerpede, il savait motiver avec son attitude positive. Il était strict mais juste, donnant toujours l'impression qu'il cherchait le meilleur pour vous."

En plus de l'accompagnement physique, Lemaire a également offert un soutien mental. "En tant que jeune joueur, j'étais souvent incertain", admet Lukaku. "D'autres joueurs pouvaient être durs, mais Monsieur Hubert avait une oreille attentive. Il m'a donné confiance et m'a aidé avec des exercices ciblés, même lorsque j'ai eu des problèmes de dos à un jeune âge."

Aujourd'hui, Lukaku ressent toujours l'impact du travail de Lemaire. "Quand je suis en Belgique, je cours encore autour de l'étang de Neerpede. Les souvenirs de ces entraînements continuent de m'inspirer", poursuit-il. Avec fierté, il voit son fils Romeo faire ses premiers pas chez les jeunes du RSCA.

Lukaku envisage l'avenir avec optimisme, en partie grâce à l'héritage de son ancien mentor. "Monsieur Hubert n'est pas seulement un entraîneur fantastique, mais aussi un modèle pour les générations futures. Ce livre est un incontournable pour ceux qui veulent comprendre comment le Sporting d'Anderlecht jette les bases de grandes carrières."

En vente dans toutes les bonnes librairies physiques et en ligne - 22,50 EUR

Le livre sera présenté mercredi dans la Fan Shop d'Anderlecht en présence de Theo Leoni.