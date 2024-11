Eupen humilie les jeunes de Bruges chez eux, le Lierse lâche la victoire en fin de match contre ceux de Genk

Deux matchs étaient au programme ce vendredi en Challenger Pro League, impliquant deux équipes de jeunes. Le Club NXT a pris le bouillon face à Eupen.

L'AS Eupen n'avait plus gagné depuis 4 matchs en championnat, et commençait à voir le bas de classement se rapprocher dangereusement. Les Pandas restaient sur une lourde défaite (0-4) contre le Patro Maasmechelen... et ont été infliger le même tarif aux jeunes de Bruges.

Le Club NXT s'est en effet incliné à domicile (0-4) face à l'AS Eupen ce vendredi dans le cadre de la 12e journée de Challenger Pro League. Un doublé de Regan Charles-Cook et un but de Emrehan Gedikli ont fait la différence, avant que le quatrième but tombe dans les arrêts de jeu des pieds de Pape Niang.

Les U23 brugeois prennent donc là une gifle qui met leur 7e place au classement en danger tandis qu'Eupen remonte à la 9e place au classement et se donne une bonne bouffée d'air.

Le Jong Genk, de son côté, a réussi à aller prendre un point au Lierse malgré une préparation loin d'être optimale, puisque Thomas Buffel était privé de 17 joueurs durant la trêve internationale. Genk menait à la pause, avant d'être remonté par les Pallieters... mais d'égaliser à la 91e minute, Nolan Martens signant son doublé.

Le Lierse reste cependant sur une série compliquée de cinq matchs sans victoire, et pourrait bien voir le top 5 prendre le large selon les résultats du week-end. Le Jong Genk met fin à une série de 4 défaites d'affilée, mais ne compte toujours que 3 points d'avance sur les derniers, les Francs Borains et le RSCA Futures.