Un dieu grec, un danois très "cool" et un géant nigérian : les cadors principaux fournisseurs de notre "Equipe de la semaine"

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre 'Équipe de la semaine'. Rien de surprenant que la plupart des joueurs de l'équipe viennent d'Anderlecht et de Bruges. Mais le KV Malines et Genk ont également plusieurs représentants.

Gardien de but

Le gardien Ortwin De Wolf mérite sa place dans cette équipe de la semaine. Un clean sheet et deux arrêts cruciaux pour triompher lors du derby local contre Beerschot. Ses performances restent peut-être un peu sous-estimées, à tort. Il compte désormais six clean sheets à son actif cette saison.

Défenseurs

Le point central de la journée n'était clairement pas sur les défenseurs. Jan-Carlo Simic s'en est bien sorti contre La Gantoise et a évité que les Buffalos ne deviennent trop dangereux au cours des premières 20 minutes. Gilles Ruyssen réalise quant à lui une saison de haut niveau à Dender.

Cela passe un peu inaperçu, mais le défenseur central a joué un rôle crucial dans le match nul contre Anvers. Et à OHL, Hasan Kurucay a bien défendu face aux vagues offensives de l'Union.

Milieu de terrain

Nous avons dû nous montrer un peu créatifs pour inclure tous les joueurs offensifs. Benito Raman a donc joué un rôle sur le côté droit. Il a raté quelques occasions, mais son but de la tête était magnifique. Et il a poursuivi chaque ballon sans hésitation.

© photonews

Hans Vanaken était quant à lui fidèle à lui-même. Un but, une passe décisive et de nombreuses passes en profondeur bien senties. Bryan Heynen a également donné une passe décisive, prouvant une fois de plus son énorme importance dans le jeu de Genk.

Sur le côté gauche, Samuel Edozie est peut-être l'ailier le plus talentueux du championnat belge, même s'il doit encore améliorer son efficacité. Il a réalisé une superbe prestation contre La Gantoise.

Attaque

Il n'y avait pas beaucoup de doutes à ce sujet, pour des raisons évidentes. Kasper Dolberg a marqué deux buts fantastiques face à La Gantoise. Sa réaction quand on lui a dit qu'il était le meilleur buteur ? "Cool !". Tolu Arokodare est quant à lui le dernier des grands attaquants que Genk a recrutés. Il est presque impossible d'échapper au géant nigérian.

Et le meilleur pour la fin : le dieu grec Christos Tzolis, qui a marqué quatre fois dans la défaite infligée par le Club de Bruges à Saint-Trond. Il promet de devenir un grand joueur !