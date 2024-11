Les supporters d'Anderlecht très en colère avant le déplacement à Louvain : "Cela devient de plus en plus difficile"

Les supporters d'Anderlecht ne vont pas acheter de nourriture ou de boissons au stade pendant leur déplacement à Louvain dimanche. Une action contre les prix variables des billets et le nombre de plus en plus bas de billets proposés aux supporters visiteurs.

Ivan Boelens, président du club de supporters 'Gentse Verstandhouding' et représentant du Fan Council, explique la grogne des Mauves : "L'arbitraire dans les prix est inacceptable. Pour le match à l'Antwerp, c'était récemment 23 euros. Pourtant, la Pro League a convenu d'un prix de billet fixe". De plus, le nombre de billets disponibles pour les supporters d'Anderlecht a considérablement diminué. "Il y avait d'abord 750 billets, maintenant il n'en reste que 550. Ce n'est pas juste. Seuls 13 bus de supporters étaient autorisés à venir à Louvain, mais grâce à la médiation d'Anderlecht, cela a heureusement été résolu. Pourtant, il est clair que la situation devient de plus en plus difficile pour les supporters visiteurs" explique Boelens. Un message à toute la Pro League Le boycott vise principalement à envoyer un signal aux autres clubs. "Louvain n'a jamais eu un stade complet. Ils auraient facilement pu ouvrir un deuxième secteur visiteur à côté de notre zone, mais ils ont choisi de fournir 200 billets de moins. Certains clubs de supporters doivent demander 60 euros pour couvrir leurs coûts, à cause du nombre limité de billets". "Si d'autres clubs comme Anderlecht et le Club de Bruges ouvrent des sections supplémentaires pour les visiteurs, pourquoi cela ne pourrait-il pas se faire ici ? Nous ne nous laisserons pas traiter de manière soumise" poursuit Ivan Boelens. Le Fan Council a donc opté pour la solution alternative : "Nous apportons nos propres boissons, un camion réfrigéré plein, et 1 300 canettes de bière gratuites. En plus de 600 pâtisseries pour les supporters, car nous partons tôt pour un match à 16 heures".





