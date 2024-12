Bientôt parmi les légendes du football belge ? "Qui d'autre pourrait remporter le Soulier d'Or ?"

Le mois prochain, le Soulier d'Or sera décerné au meilleur joueur de l'année 2024. Et si on recherche l'homme le plus constant de l'année au plus haut niveau, il y en a un qu'il ne faut pas oublier : Hans Vanaken.

Hans Vanaken a déjà remporté le Soulier d'Or en 2018 et en 2019, mais il pourrait bien ajouter une troisième ligne à son palmarès, en cette fin d'année. Le Blauw & Zwart est devenu champion, a tout donné pour son équipe, a marqué en Ligue des Champions et continue simplement de maintenir son niveau. La seconde moitié de la saison dernière a été un petit peu moins fructueuse pour lui en termes de statistiques, mais Vanaken s'est sacrifié pour initier la remontada de Bruges en championnat. L'habituel milieu offensif était descendu un petit peu plus bas dans le jeu pour mieux le distribuer. Le sens du sacrifice Malgré le fait qu'il n'ait délivré qu'une seule passe décisive lors des Champions Play-Offs, au terme desquels le Club de Bruges a inopinément remporté le titre, Vanaken a été inestimable. Il était le joueur clé des Blauw & Zwart, même à 32 ans. Et cette saison, il continue d'impressionner. En 23 matchs, Vanaken a déjà marqué sept fois et délivré huit passes décisives. Sur les 16 matchs de championnat, il affiche cinq buts et six assists à son compteur. Personne d'autre, en Pro League, n'est capable de présenter de telles statistiques année après année. Il reste le pivot autour duquel tout le Club tourne. Cela suffira-t-il pour lui donner une nouvelle fois le Soulier d'Or ? La question majeure, c'est plutôt de savoir qui pourrait le concurrencer. Kévin Denkey, qui a remporté le titre de meilleur buteur la saison dernière et a mené le Cercle à la quatrième place ? Le Togolais est également à neuf buts cette saison, mais il partira bientôt et le Cercle est en bas du classement. Kasper Dolberg ? Un mois exceptionnel ne fera pas la différence. Cameron Puertas est parti cet été de l'Union et n'aura des points que pour une demi-saison. Et après ça, il devient déjà difficile de lui trouver un concurrent sérieux. Dans la légende du football belge ? Vanaken recevra-t-il sa troisième récompense en janvier ? Il se hisserait ainsi dans un groupe de légendes aux côtés de Wilfried Van Moer et Jan Ceulemans. Et cela serait-il injuste ? On vous laisse vous faire votre propre avis.

