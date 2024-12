Le Standard et Anderlecht à égalité...loin du trio de tête : quelles sont les meilleures équipes de Coupe ces dernières années ?

Hier soir, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Belgique a eu lieu, dans la foulée du dernier huitième. Ils sont encore huit à pouvoir rêver de succéder à l'Union Saint-Gilloise.

Cette année encore, la route vers la finale de la Coupe est semée d'embûches. Les affiches potentielles pour les demi-finales pourraient être très attrayantes.

Le Club de Bruges affrontera Louvain et Saint-Trond à domicile contre Genk. Une demi-finale potentielle entre le Club de Bruges et Genk, deux des grands favoris en championnat est donc tout à fait envisageable. De l'autre côté du tableau, le Beerschot reçoit Anderlecht et l'Antwerp affronte l'Union. Là aussi, une très belle demi-finale est envisageable.

La Coupe de Belgique est jouée depuis 1912, bien qu'il y ait eu de longues périodes où le tournoi n'a pas eu lieu en raison des guerres mondiales, entre autres. Ce n'est qu'avec l'arrivée de la Coupe d'Europe que l'importance de ce qui s'appelle aujourd'hui la Croky Cup s'est accrue : le tournoi a lieu chaque année depuis 1964.

Le Club de Bruges recordman

Historiquement, le Club de Bruges avec, onze victoires sur dix-neuf finales, reste l'équipe de référence. Anderlecht (9), Standard (8), Genk (5), l'Antwerp (4) et Gand (4) complètent le top 5. L'Union a également remporté trois fois la Coupe, mettant fin à plus d'un siècle de disette la saison dernière.

Mais qui est l'équipe de ces dix dernières années ? Qui peut-être qualifié d'équipe de Coupe ces dernières années ? Nous avons examiné les campagnes de 2013 à 2023. Nous attribuons 1 point pour les seizièmes de finale (si les équipes de première division y participent), 2 pour les huitièmes de finale, 3 pour les quarts de finale, 4 pour les demi-finales, 5 pour la finale et 6 pour la victoire finale.

Remarque : des équipes comme l'Union et l'Antwerp, les deux derniers finalistes, ont joué une partie de ces dix dernières années en deuxième division, il était donc plus difficile pour elles de progresser. Le FC Malines a quant à lui été exclu pendant un an de la compétition.

Genk a remporté deux fois le trophée (2013 et 2021) et a également atteint la finale (2018). Ils totalisent 38 points au total, un total équivalent à celui du Club de Bruges.

La Gantoise a également une victoire et une finale perdue à son actif, mais avec une régularité marquée par de nombreuses demi-finales et quarts de finale, les Buffalos totalisent même 40 points. Même si les Gantois ont cette fois été éliminés par l'Union, ils se hissent à la première place de notre classement.

Gand 40

Genk 38

Club de Bruges 38

Standard 33

Anderlecht 33

Anvers 25

Union 19