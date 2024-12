Kasper Dolberg, meilleur buteur de Pro League, révèle un souci de santé : "Ca n'a jamais été une excuse !"

Kasper Dolberg vit une saison exceptionnelle à Anderlecht avec déjà 16 buts en 24 matchs. Mais derrière ses performances se cache une histoire de discipline et de persévérance, car l'attaquant danois vit avec le diabète depuis 2021.

"Mon diabète n'a jamais été une excuse pour ne pas performer", déclare Dolberg dans Het Laatste Nieuws. "Cela fait maintenant partie de ma routine. Aujourd'hui, je m'en occupe mieux qu'hier, et demain sera encore meilleur."

Il révèle qu'avant son diagnostic, il était constamment fatigué même après une bonne nuit de sommeil. "Je me sentais constamment épuisé. Un test sanguin a révélé la cause : le diabète. Ce fut une période difficile, mais je n'ai jamais craint pour ma carrière. L'inconnu me rendait anxieux", admet-il.

Heureusement, Dolberg a trouvé du soutien auprès de sa famille. "Mon oncle, qui est également diabétique, est immédiatement venu à Nice pour me soutenir. Cela m'a beaucoup aidé," raconte-t-il. Maintenant habitué à l'usage de l'insuline, il a développé une perspective positive. "Je fais ces injections en pilote automatique. C'est pour le reste de ma vie, donc j'ai dû m'y habituer. C'est réussi."

Cependant, Dolberg est parfois inquiet pour ses filles. "La crainte qu'elles développent le diabète est présente. Nous sommes vigilants, mais il est inutile d'y penser constamment", dit-il sagement.

Avec son exemple, Dolberg montre que le diabète ne doit pas limiter les personnes qui en sont atteintes. Son histoire inspire beaucoup et prouve que même avec une maladie chronique, il est possible de réaliser des performances de haut niveau. "La vie ne s'arrête pas car vous avez le diabète. Même avec cela, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez," affirme-t-il.