Isaac Price sait ce que doit faire le Standard pour éviter d'encaisser en fin de match... mais les Rouches en seront-ils capables ?

Comment empêcher ces buts encaissés dans les derniers instants, au Standard ? En se mettant à l'abri plus tôt, estimait Isaac Price en conférence de presse. Reste à voir si les Rouches, plus mauvaise attaque du championnat, seront capables de le faire...

Les derniers jours n'ont pas été faciles pour les joueurs du Standard, rejoints sur le fil par Charleroi et Louvain et éliminés après prolongations, à Genk. En conférence de presse, ce vendredi, Isaac Price revenait sur le plus gros problème actuel des Rouches (qui n'en est pas un, selon Ivan Leko) : la gestion des fins de match.

"La semaine dernière a été difficile. On ne joue pas souvent trois matchs en une semaine et c'est frustrant d'avoir concédé deux partages dans les dernières secondes. Quand tu contrôles le match et que tu encaisses des buts de la sorte, ça sonne toujours comme une défaite."

Le Standard doit pouvoir se mettre à l'abri

Une question se pose donc : que se passera-t-il la prochaine fois que le Standard mènera d'un but dans les dernières minutes ? Selon le Nord-Irlandais, le doute ne s'installera pas dans la tête des joueurs, qui devront faire la différence plus tôt.

"Il n'y aura pas de doute dans le groupe, mais on doit se créer une plus belle avance. Quand une équipe attaque fort pendant le dernier quart d'heure, ce n'est jamais simple de défendre. Lorsqu'on mène, on ne veut pas concéder et on devient parfois trop défensif et on laisse plus d'opportunités aux adversaires. Mais on s'est créé de grosses occasions au cours des derniers matchs et on doit essayer d'avoir une plus grosse avance pour que les dernières minutes ne soient pas aussi cruciales."

Plus mauvaise attaque du championnat avec douze buts, le Standard doit évidemment faire mieux sur le plan offensif. Face à Louvain, les Rouches ont trouvé le cadre à trois reprises, mais n'ont pu faire trembler les filets qu'une fois. Comme ils ont pu le faire à domicile contre Charleroi, ou à Dender plus tôt dans la saison, les joueurs d'Ivan Leko devront réapprendre à faire le break... sans quoi il faudra réellement trouver une solution pour gérer ces fins de rencontre.