Brièvement cité à Anderlecht, il retourne à ses anciennes amours

Thomas Letsch est le nouvel entraîneur du RB Salzbourg. L'Allemand de 56 ans succède à Pepijn Lijnders.

Thomas Letsch (56 ans) est de retour au RB Salzbourg, où il avait déjà entraîné à titre intérimaire en 2015. Letsch avait ensuite coaché l'Erzgebirge Aue en 2017, durant un mois à peine.

Après un passage d'un an à l'Austria Vienne, il a succédé à l'entraîneur intérimaire Edward Sturing à la tête du Vitesse Arnhem durant l'été 2020. Lors de sa première saison, il a conduit le club en finale de la Coupe des Pays-Bas.

Au début de la saison 2022-2023, Letsch a quitté Vitesse, rejoint le VfL Bochum où il a été licencié en avril 2024. Tout récemment, son nom surgissait dans la presse belge : l'Allemand aurait fait partie des noms envisagés par la direction du RSC Anderlecht pour succéder à Brian Riemer.

La suite, on la connaît : David Hubert a convaincu Wouter Vandenhaute, et Letsch n'avait pas trouvé de club depuis. Le revoilà en Autriche où, après dix titres consécutifs, le RB Salzbourg a fini deuxième la saison passée et traîne la patte en ce moment à la 5e place au classement.