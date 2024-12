Charles De Ketelaere brille à nouveau : le doublé du Belge propulse l'Atalanta au prochain tour de la Coppa Italia !

Soirée de coupe en Italie où le club de Bergame accueillait Cesena, pensionnaire de Serie B à l'occasion des huitièmes de finale de la Coppa Italia.

L'Atalanta de Charles De Ketelaere n'a pas eu de problèmes pour se qualifier au prochain tour de la coupe d'Italie. Opposé au Cesena FC (Serie B), le leader de Serie A s'est imposé largement sur le score de 6-1.

CDK a une fois de plus brillé lors de la rencontre, le Diable Rouge réalise jusqu'ici une excellente saison et l'a encore prouvé ce soir. L'ancien Brugeois était titulaire et a inscrit un doublé (8e et 35e) avant d'être remplacé à la 52e minute.

De Ketelaere a ainsi signé les buts du 2-0 et du 4-0, tandis que Davide Zappacosta, Lazar Samardzic (2x) et Marco Brescianini ont également réussi à marquer et à assurer le score final de 6-1.

Le Diable Rouge en est à huit buts et neuf passes décisives en 23 matches pour l'Atalanta cette saison. L'Atalanta se déplacera à Bologne à l'occasion des quarts de finale.