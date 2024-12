Christian Luyindama n'est plus vraiment footballeur : la reconversion surprenante du "Boss" de Sclessin

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Christian Luyindama est sans club depuis le début de l'année 2024, et n'a plus joué au football depuis plus de deux ans. La carrière du défenseur central passé par le Standard semble derrière lui.

La dernière fois que Christian Luyindama (30 ans) a joué au football, c'était le 6 novembre 2022 sous les couleurs d'Antalyaspor. Il y a déjà plus de deux ans, donc, avant qu'il glisse sur le banc à Antalya, et vive une saison totalement blanche au Galatasaray à son retour de prêt. Depuis le 1er janvier 2024, Luyindama est libre de tout contrat, et n'a pas signé dans un nouveau club. Après plus de deux ans sans jouer, il semble d'ailleurs avoir totalement laissé sa carrière de joueur derrière lui et s'être complètement reconverti dans un autre domaine. Sudinfo rapporte ainsi que l'ex-"Boss" du Standard, qui faisait vibrer Sclessin avec ses chants d'après-match, est devenu homme d'affaires dans son pays, la République Démocratique du Congo. Il y a ouvert divers business à Kinshasa, sa ville natale. 🚨 L'ancien Léopard Christian Luyindama se lance dans les affaires après sa carrière professionnelle au Football. Il vient d'ouvrir une Clinique Spécialisée de Ngaliema à Kinshasa Un centre bien équipé et surtout aux standards internationaux.

Un vrai Mwana Mboka, bravo 😍🎉 pic.twitter.com/taHEDut8tS — Emmanuel Tshiyoyi (@ETshiyoyi) December 14, 2024 Luyindama a ainsi récemment une clinique spécialisée, décrite comme "bien équipée et conforme aux standards internationaux". L'ancien international congolais (23 caps) utilise ainsi au mieux l'argent gagné durant sa carrière pour aider la RDC à se développer. Officiellement, Christian Luyindama, qui n'aura jamais que 31 ans en janvier prochain, n'a pas encore mis un terme à sa carrière de footballeur. Il n'a cependant pas évoqué de retour aux affaires depuis le mois de mai dernier et une interview accordée à La Dernière Heure dans laquelle il assurait qu'il considérerait un retour au Standard si la direction le contactait.