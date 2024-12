En route vers...trois participants belges en Ligue des Champions ?!

Cette semaine, seuls le Cercle de Bruges et La Gantoise jouent sur la scène européenne. Alors que pour eux individuellement, il n'y a pas grand chose en jeu, l'importance pour le football belge est par contre bien présente.

Chaque match joué par les clubs belges en Europe est devenu important. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de faire disparaître rapidement les saisons moins bonnes du passé. Le coefficient européen est en effet calculé sur les cinq dernières saisons et nous avons déjà vécu deux excellentes saisons.

Ce coefficient détermine le nombre de clubs que nous pouvons inscrire en Europe et dans quelles compétitions. Cette semaine, le Cercle et Gand peuvent donc récolter des points cruciaux pour augmenter ce coefficient. La Belgique est actuellement huitième, mais nous sommes encore loin derrière le Portugal et les Pays-Bas.

Saison exceptionnelle

Cependant... les clubs belges sont en train de vivre une saison exceptionnelle pour la troisième année consécutive. Et ils peuvent encore sensiblement augmenter leur nombre de points. De plus, cette saison, la Belgique est provisoirement cinquième en termes de points gagnés grâce aux performances des cinq participants belges (Club de Bruges, Anderlecht, Union, Gand et le Cercle).

Tous les clubs belges en Europe contribuent au coefficient. Le Cercle de Bruges et La Gantoise peuvent gagner des bonus supplémentaires en obtenant de bons résultats en Conference League. Anderlecht a encore des chances en Europa League, tandis que le Club Bruges a au moins six points bonus assurés en Ligue des Champions.

Aucun match n'est insignifiant

Depuis cette saison, les deux pays les mieux classés reçoivent même une place supplémentaire en Ligue des Champions, ce qui renforce l'enjeu de chaque match, même pour des rencontres en apparence "insignifiantes".

Le football belge a une occasion unique à partir de 2025-2026, car les saisons faibles du passé disparaissent du coefficient. Nous traînons encore deux saisons à 6 000 points, mais ceux-ci disparaîtront après la saison 26-27. Tandis que des concurrents tels que les Pays-Bas, le Portugal et la France perdent plus de points, la Belgique pourrait se positionner dans le top cinq européen. Optimiste mais pas impossible.

En 2028-2029, la Belgique pourrait sécuriser trois places directes en Ligue des Champions, deux tickets pour l'Europa League et un pour la Conference League. Ce scénario nécessite que les clubs belges maintiennent et améliorent leurs performances actuelles au cours des prochaines saisons.

Important pour toute la compétition, pas seulement pour les grands clubs

Un classement dans le top cinq renforcerait structurellement la Jupiler Pro League. Plus de places européennes augmentent l'attrait de la compétition, non seulement financièrement, mais aussi sportivement.

Pour atteindre cet objectif, les clubs belges doivent prendre chaque match au sérieux, même s'il semble peu important. Chaque victoire et chaque match nul contribue au coefficient. En Belgique, le chemin vers le succès ne repose pas uniquement sur les grands clubs, mais sur chaque équipe participante.

Celles-ci ne peuvent bénéficier que si les grands clubs deviennent plus riches, car notre pyramide dans le football belge est sous pression ces dernières années. Les clubs plus petits vendent leurs meilleurs joueurs plus facilement à des clubs étrangers, ce qui entraîne une perte de qualité à chaque fois. C'est donc gagnant-gagnant pour tout le monde.