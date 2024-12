Pas question de revivre le cas Mile Svilar : l'Union belge est entrée en action pour Rayane Bounida !

L'Union belge a senti l'orage approcher et a alors agi en conséquence. Les fédérations belge et marocaine de football mènent actuellement une lutte intensive pour Rayane Bounida, le prodige de 19 ans de Jong Ajax et précédemment d'Anderlecht.

Le milieu de terrain techniquement doué, qui a joué pour les équipes de jeunes de la Belgique, est confronté à un choix difficile : restera-t-il fidèle au pays où il a grandi, ou choisira-t-il les racines de ses parents ? Après quelques années d'adaptation, Rayane Bounida commence vraiment à se démarquer au sein de Jong Ajax. Avec trois buts lors de ses trois derniers matchs, il montre qu'il est prêt pour une percée au plus haut niveau. Son talent n'a jamais été remis en question, mais à l'âge de 16 ans, on le considérait encore comme trop frêle et petit. Maintenant, il semble physiquement et mentalement prêt à franchir la prochaine étape de sa carrière. Le Maroc fait tout son possible La fédération belge de football essaie de tout mettre en œuvre pour garder Bounida à bord. Il a déjà été sondé sur ses plans, car ils veulent absolument éviter un nouveau cas Mile Svilar. Celui-ci a également été appelé une fois pour la Serbie, a joué un match amical et ne peut désormais plus revenir, même s'il le voulait. Apparemment, l'Union belge est en train de mener des discussions pour le convaincre de ne pas changer de nationalité sportive. D'un autre côté, la fédération marocaine de football fait également des efforts acharnés pour convaincre Bounida de les rejoindre. Avec le succès de l'équipe nationale marocaine à la Coupe du Monde 2022, où ils ont atteint les demi-finales, la fédération marocaine tente de le séduire avec la perspective de participer à de futurs grands tournois. Pour le Maroc, le choix de Bounida serait un véritable atout. Malgré son statut de Belge de naissance, ses origines marocaines restent un aspect important de son identité. Pour lui, le choix ne concerne pas seulement les perspectives sportives, mais aussi la loyauté et la culture. Dans des interviews précédentes, il a déclaré que les deux pays ont une place spéciale dans son cœur, ce qui ne facilite pas la décision. Bounida en pleine progression à l'Ajax Le talent de Bounida était visible dès un jeune âge. À 11 ans, il a signé un contrat de sponsoring avec Nike, en partie grâce à ses vidéos virales sur YouTube montrant sa technique exceptionnelle. Son transfert à l'Ajax en 2021 a été une étape importante dans son développement, bien que ce transfert n'ait pas particulièrement enchanté Anderlecht. Le club l'a signé avec un salaire impressionnant, lui offrant ainsi la possibilité d'apprendre dans un environnement réputé pour former des joueurs techniquement raffinés. Un rôle particulier dans son histoire est joué par Abdelhak Nouri, un ancien joueur de l'Ajax et l'idole de Bounida. La tragique histoire de Nouri a motivé Bounida à poursuivre ses propres rêves à l'Ajax. Le choix de Bounida va au-delà d'une simple décision personnelle. Pour la fédération belge de football, ce serait une grande perte si l'un de leurs talents les plus prometteurs choisissait le Maroc. Les mois à venir seront cruciaux pour Rayane Bounida. Alors qu'il continue de briller à Jong Ajax, il devra prendre une décision concernant son avenir international. Et aussi son avenir en club, car son contrat avec l'Ajax se termine en fin de saison. Pour l'instant, la question reste la suivante : choisira-t-il les Diables Rouges ou les Lions de l'Atlas ?