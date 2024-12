Surprenant : le Club de Bruges pourrait laisser partir ce grand talent dès le mercato hivernal !

Le Club de Bruges recherche toujours des solutions pour certains joueurs. Cet hiver, lors du mercato, il est possible que quelques-unes soient trouvées.

Les Blauw- en Zwart ont en effet trop de joueurs à certaines positions. Ainsi, le Club compte sur Joaquin Seys, Kyriani Sabbe et Hugo Siquet au poste d'arrière droit.

Seys est la révélation de la saison au Club de Bruges et se fait remarquer chaque semaine. Il a également impressionné en Ligue des Champions.

À 19 ans, Kyriani Sabbe a donc moins de temps de jeu, bien qu'il soit encore devant Siquet dans la hiérarchie. Ce dernier a été recruté pour 3 millions d'euros l'été dernier.

Cependant, les Blauw en Zwart ouvrent la porte à un départ hivernal de Sabbe, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri. Son contrat expire dans 18 mois. Le Club de Bruges aimerait garder Siquet.

?⚫️Infos #Clubbrugge:

??? Blauw&Zwart open the door to a departure of Kyriani Sabbe during the next transfer window. Blauw&Zwart wants Hugo Siquet to stay despite his limited playing time & Sabbe’s contract now end in the next 18 months. A case to watch next month. #mercato… pic.twitter.com/WaKnwjHcAz