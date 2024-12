Un ancien joueur de Pro League choqué par la prestation "honteuse" de La Gantoise : "Ils ont joué face à une Nationale 1 !"

La Gantoise s'est inclinée (1-0) face aux Nord-Irlandais de Larne en Conference League. Une défaite qui n'a pas manqué de faire réagir.

L'équipe nord-irlandaise était pourtant l'antenne rouge de la Conference League avant la rencontre, et les Gantois pouvaient se qualifier directement pour les 8e de finale en cas de victoire.

Cependant, les Buffalos ont réalisé une piteuse prestation et se sont inclinés 1-0. Leur coach Wouter Vrancken avait d'ailleurs déclaré que leur était “inacceptable”.

Même son de cloche du côté d'Alexandre Teklak, ancien joueur professionnel reconverti en consultant pour la RTBF.

“Les Gantois ont joué contre une équipe de Nationale 1 ce soir. Et vous faites ça….C’est la honte pour tous les mecs en fin de contrat ou sans contrat. Pour tous ces mecs qui jouent plus bas et qui ont envie de jouer plus haut.”

“Au-delà même de la responsabilité de l’entraîneur, quand tu es joueur il faut avoir de l’orgueil à un moment donné. Je n’aurais jamais pu accepter ça.”