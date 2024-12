L'Antwerp proche de perdre un titulaire : la porte ouverte à un Diable Rouge !

Après 6 mois seulement en Belgique, Ayrton Costa pourrait bien retourner en Argentine. L'Antwerp tient d'ailleurs peut-être déjà son successeur.

Ayrton Costa (25 ans) s'est imposé sans faire de bruit comme l'un des transferts réussis de cette saison du côté du Bosuil. Arrivé contre 2,5 millions d'euros en provenance d'Independientes, en Argentine, Costa est titulaire au poste d'arrière gauche.

Mais depuis quelques semaines, l'Argentin ne joue plus. Ses performances sont peut-être en cause (Costa est averti bien trop souvent, avec 7 cartons en 15 matchs déjà, pour aucun assist distribué), mais c'est également, à en croire Ekrem Konur, spécialiste des transferts, parce qu'un départ se profile.

Ayrton Costa devrait en effet... rentrer en Argentine, direction l'un des clubs les plus populaires et prestigieux de Buenos Aires : Boca Juniors. L'Antwerp devrait s'y retrouver, Costa étant estimé à 3 millions d'euros, et devant signer pour trois ans à Boca.

Le Great Old tient peut-être même déjà son remplaçant : récemment, nous relayions la rumeur selon laquelle... Olivier Deman, en grande difficulté au Werder Brême, serait sur les tablettes de Marc Overmars, directeur sportif de l'Antwerp de retour aux affaires.

Les détails du deal impliquant Costa, mais aussi le développement du dossier Deman pourraient survenir la semaine prochaine, au moment de l'ouverture officielle du mercato des transferts.