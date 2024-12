Sergio Conceiçao était cité en bas de classement de Ligue 1, mais pourrait finir... au top italien !

Après les nombreux succès engrangés au FC Porto, Sergio Conceiçao se retrouve sans club depuis de longs mois maintenant. Il avait récemment été cité dans un club surprenant.

Multiple champion du Portugal, et parmi les coachs les plus cotés d'Europe, mais finalement coach du FC Nantes qui joue son maintien en Ligue 1 ? Cela semblait être l'option choisie par Sergio Conceiçao, libre depuis la fin de la saison passée et qui se cherchait un nouveau défi. Conceiçao a lancé sa carrière de coach chez les Canaris, et y voyait donc un défi sentimental.

Mais finalement, malgré des discussions avancées, Conceiçao n'a pas rejoint Nantes... et une porte bien plus prestigieuse pourrait s'ouvrir. Selon nos confrères de Foot Mercato, c'est en effet rien moins que l'AC Milan qui s'intéresse à l'ancien entraîneur adjoint du Standard.

Milan a déjà un entraîneur portugais, Paulo Fonseca, mais les résultats ne suivent pas : les Rossoneri sont 8e en Serie A, et à la peine également en Ligue des Champions où ils ne sont pas dans le top 8. Un licenciement de Fonseca a parfois été évoqué et c'est donc Conceiçao qui pourrait lui succéder.

D'autres pistes ont été citées pour Sergio Conceiçao, comme West Ham United ou le Brésil. Mais il connaît bien sûr l'Italie par coeur, lui qui a porté les couleurs de la Lazio Rome, de Parme et de l'Inter Milan de 1998 à 2004, y devenant l'un des meilleurs ailiers d'Europe.

Reste à voir si la fidélité de Conceiçao à ses anciennes couleurs, celles de l'Inter, pourrait lui poser problème au moment de rejoindre le grand rival milanais...