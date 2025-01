Seulement une question de temps ? La déclaration officielle qui ne laisse plus place au doute quant au transfert de César Huerta

César Huerta rejoindra bientôt Anderlecht. Son club l'a encore récemment confirmé.

Anderlecht a dû faire preuve d'un peu plus de patience que prévu pour recruter César Huerta, l'ailier gauche mexicain de 24 évoluant dans le club de PUMAS.

Initialement, tout se déroulait relativement facilement, l'accord semblait conclu. Mais il est ensuite apparu que son arrivée en Belgique allait prendre du retard.

Dans un premier temps, les médias mexicains ont rapporté que cela était dû au fait que son club essayait encore de le retenir et de revoir les indemnités à la hausse, mais il est en fait apparu que c'est une raison bien plus humaine qui décalait son transfert au Sporting. Le décès de sa grand-mère a incité le joueur à rester quelques jours de plus auprès des siens.

La direction confirme

Entre-temps, il avait déjà salué les supporters, son départ semblait donc bien acté. Gustavo Lema, le directeur technique du club mexicain, a confirmé que la direction n'irait pas à l'encontre de la volonté du joueur en le retenant.

"Je l'ai remercié personnellement. Maintenant, nous devons le remplacer, même si cela ne sera pas facile", a-t-il déclaré au média local Razon. Huerta sera donc bien Anderlechtois dès cet hiver, même si le choc du 12 janvier face au Club de Bruges arrivera sans doute trop tôt.