C'est officiel : les RSCA Futures quittent le Stade Roi Baudouin et joueront à 45 minutes de Neerpede

Fini le Stade Roi Baudouin, morne et vide, pour les RSCA Futures ! Les jeunes joueurs du Sporting d'Anderlecht termineront la saison au stade du SK Deinze, et ce dès ce samedi et la réception du Jong Genk. Un changement permis, bien sûr, par la faillite du club de Deinze en fin d'année 2024.

Le RSC Anderlecht a officialisé la nouvelle ce jeudi, après qu'un accord ait été trouvé avec la commune de Deinze et les propriétaires du stade. Les Futures y termineront la saison (on ignore encore ce qu'il en sera à l'avenir).

Le stade de Deinze se situe à environ 45 minutes de route d'Anderlecht, pas la porte à côté donc pour les supporters du RSCA. Les abonnés aux matchs de l'équipe A garderont accès gratuit aux rencontres des Futures.

"À la demande de la commune de Deinze, les supporters du KMSK Deinze pourront également assister gratuitement aux matches des RSCA Futures sur présentation de leur abonnement du KMSK Deinze pour la saison 2024-2025", précise le communiqué du Sporting. Une belle initiative pour mettre un peu de baume au coeur des supporters de Deinze, désormais privés de club.

The RSCA Futures will play their home games for the remainder of the season at the Deinze stadium, starting with Saturday's game against Jong Genk (4PM). 🟣⚪️