Olivier Deschacht ne mâche pas ses mots : "Oui, Anderlecht a commis une erreur"

Anderlecht se retrouve bien démuni en défense. Pour Olivier Deschacht, le Sporting n'a pas été assez prévoyant cet été.

Cet été, Anderlecht a recruté Jan-Carlo Simic et Zanka pour renforcer l'axe central de sa défense. Si le premier est une réussite, on ne peut pas en dire de même du second.

Le problème déjà rencontré la saison passée est plus criant encore. Avec les pépins physiques de Jan Vertonghen, les deux joueurs cités étaient les seuls défenseurs centeux disponibles. Ce qui a contraint Leander Dendoncker et Théo Leoni a venir occasionnellement prêter main forte.

Selon Olivier Deschacht, Anderlecht a commis une erreur en ne commençant la saison qu'avec trois défenseurs centraux. "Absolument, et cela n'a même rien à voir avec la propension aux blessures de Vertonghen", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

Rattraper les erreurs de l'été

"À Anderlecht, vous devez avoir une double couverture à tous les postes, surtout si vous jouez en Europe. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours eu un concurrent presque équivalent au poste d'arrière droit. Ils doivent donc absolument recruter deux défenseurs centraux lors de ce mercato, même si Vertonghen revient à nouveau en forme" explique l'ancien capitaine des Mauves.

"Il faut tout simplement quatre défenseurs centraux" conclut-il. Olivier Renard sait ce qui lui reste à faire cet hiver. Même si la première recrue devrait être César Huerta, ce n'est pas un hasard si les derniers bruits de couloir concernent des profils défensifs.