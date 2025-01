Deux clubs de D1B sont venus aux nouvelles pour l'un des nouveaux visages du Standard, le joueur a pris sa décision

Les joueurs en manque de temps de jeu dans les clubs de première division peuvent être de belles opportunités pour les équipes de D1B. Mais depuis quelques semaines, la situation a évolué pour Daan Dierckx.

Arrivé au Standard en provenance de Parme il y a un an et demi, Daan Dierckx s'attendait sans doute à plus jouer ces derniers mois. Cadre du SL 16 en compagnie de Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet ou encore Henry Lawrence la saison passée, il n'a pas reçu les mêmes opportunités que ses coéquipiers en équipe première.

Sur le banc pendant la première partie de saison, il est même retourné à deux reprises avec le SL 16 en D1 ACFF, lui qui compte pourtant sept rencontres de Serie A à son actif.

Sa patience enfin récompensée

Mais les nombreuses blessures qui frappent le secteur défensif ont fini par lui ouvrir les portes du onze de base. Après une montée au jeu convaincante contre La Gantoise, il a été titularisé à deux reprises par Ivan Leko, avec deux cleansheets à clé.

Selon Sacha Tavolieri, la prestation à nouveau pleine de personnalité du défenseur de 21 ans contre Courtrai a réveillé l'intérêt du RWDM ces dernières heures. La RAAL a aussi pensé au profil du joueur formé à Genk.

Mais Dierckx aurait pris la décision de rester au Standard, de ne pas partir alors qu'il semble enfin lancé. Même si la concurrence s'annonce plus forte lors des prochains mois (notamment avec l'arrivée d'Attila Szalai), le Louvaniste est déterminé à se battre pour sa place.