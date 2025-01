Six mois puis s'en va : une recrue estivale mécontente va déjà quitter la Jupiler Pro League

Zalan Vancsa, prêté à Gand par Lommel, n'a pas pu enchaîner. Il devrait déjà quitter les Buffalos cet hiver.

Zalan Vancsa souhaiterait accumuler davantage de temps de jeu ailleurs, mais un retour à Lommel n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, selon Het Nieuwsblad. Les Limbourgeois ont payé 3 millions pour lui au MTK Budapest en janvier 2022, mais sa valeur marchande est depuis tombée à un million.

Prêté cette saison à La Gantoise, où on croyait fort en son potentiel, Vancsa n'a disputé que deux matchs en Jupiler Pro League cette saison, la faute à des blessures, mais pas seulement. Un départ est prévu, et Gand aurait déjà envisagé des profils pour remplacer l'international hongrois.

En plus de la situation de Vancsa, la priorité de La Gantoise est actuellement de recruter un nouvel attaquant de pointe. Le club souhaite un remplaçant pour Gudjohnsen et Max Dean, et avait jeté son dévolu sur Rwan Cruz, Brésilien de 23 ans évoluant à Ludogorets.

Cependant, le transfert de Cruz s'avère être un dossier compliqué. Le champion bulgare n'est pas enthousiaste à l'idée de laisser partir son attaquant en janvier et préférerait retarder la vente jusqu'à l'été. De plus, Ludogorets demanderait apparemment une somme importante.

Cependant, La Gantoise reste active sur le marché des transferts. Il est clair que le club souhaite résoudre rapidement à la fois la situation de Vancsa et la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour pouvoir viser le top 6 sans stress cette saison.