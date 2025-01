Un ancien... Rouche, entre autres, a conseillé à César Huerta de signer à Anderlecht

César Huerta s'est longuement exprimé ce jeudi devant la presse. Il a notamment évoqué les conseils d'un ancien Mauve, mais aussi d'un ancien du Standard.

Quand César Huerta fera-t-il ses débuts pour le RSC Anderlecht ? Certains espèrent déjà le voir ce jeudi contre l'Antwerp, et il y a de réelles chances pour que ce soit en effet sa première. "Si ça ne tient qu'à moi, oui. Mais je vais travailler dur et le coach décidera", sourit-il.

Capable d'évoluer sur les trois positions offensives, sa venue est la bienvenue, car Dreyer n'est pas au meilleur de sa forme et l'absence de Mario Stroeykens se fait sentir en termes de créativité. Huerta pourra-t-il avoir un impact immédiat ?

En tout cas, il a pris ses renseignements sur le championnat belge. "Memo Ochoa (ex-Standard) et Lisandro Magallan (ex-Anderlecht) m'ont un peu renseigné, m'ont dit que c'était un championnat compétitif et difficile", déclare César Huerta.

"Anderlecht est pour moi la prochaine étape parfaite. Oui, j'étais une "star" au Mexique, mais je cherchais un plus grand défi. La pression? Je sais que je porte une grande responsabilité sur mes épaules et je veux la remplir. Je vois cela comme un défi de réussir ici."

Son adaptation ira d'ailleurs plus loin que la tactique et la langue. "Le climat ici est bien différent de celui du Mexique, c'est vrai", a-t-il ri. "C'est aussi un défi. Les tacos me manquent-ils déjà? Tout le Mexique va me manquer, mais je vais essayer de profiter au maximum de la Belgique maintenant".