La surprise en 2025 à Anderlecht, c'est lui : et dire que ce n'est même pas son meilleur poste !

Malgré le retour de Moussa N'diaye dans le onze, Ali Maamar était toujours bel et bien là. Le latéral gauche a encore disputé un match plein, quelques jours après avoir l'un des meilleurs Mauves contre l'Antwerp.

Si vous nous aviez demandé quels joueurs du RSCA Futures perceraient en 2025, le nom d'Ali Maamar n'aurait probablement pas été le premier à nous venir en tête. Sans être mauvais pour autant, Maamar était assez discret par rapport à des joueurs comme Tajaouart, Engwanda ou De Cat.

Mais voilà : ce dimanche, ce n'était plus vraiment une surprise qu'Ali Maamar soit titularisé par David Hubert côté gauche. Même le retour de Moussa N'diaye ne l'a pas mis sur le banc, le Sénégalais étant aligné dans l'axe. "Au début, je ne m'y attendais pas, bien sûr. Mais à partir du moment où le coach a besoin de moi, je suis prêt, que ce soit en Futures ou en équipe A", déclare-t-il après le match à Courtrai.

Maamar back gauche par défaut ?

Le plus impressionnant dans les performances de Maamar, c'est qu'il n'évolue... pas à son meilleur poste, qui est au back droit. "Je pense que je peux apporter encore bien plus à l'équipe à droite", reconnaît le jeune de Neerpede. "Mais quand c'est pour le blason d'Anderlecht, peu importe que ce soit à gauche, à droite, au milieu, je me donnerai à fond".

Sa relation avec David Hubert, qu'il connaît depuis longtemps, aide également à son intégration en équipe A, qui se fait sans heurts. "Le reste de l'équipe m'a aussi mis à l'aise. Bien sûr, il y a une différence d'intensité, que j'ai senti à l'entraînement directement", précise Maamar.

"Le coach me fait énormément confiance et ça m'a aussi aidé. Je tiens à le remercier et à continuer sur ma lancée pour lui prouver qu'il a raison de croire en moi", conclut ensuite la sensation de ce début d'année au Sporting.