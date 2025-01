L'Antwerp face à un défi insurmontable : De Roeck a peu de solutions et presque pas de banc

Jonas De Roeck n'a pas la tâche facile à l'Antwerp en ce moment. Ce dimanche, le Club de Bruges se rend au Bosuil et De Roeck va devoir se creuser la tête.

Non seulement le deuxième au classement se rend au Bosuil en pleine confiance après une semaine européenne réussie, mais l'Antwerp est confronté à de nombreuses absences. La suspension de Jaïro Riedewald et la blessure de Gyrano Kerk s'ajoutent à une infirmerie déjà surchargée.

Le match contre STVV (1-1) vendredi passé a laissé des traces profondes à l'Antwerp. Riedewald a été suspendu pour deux matchs après son geste violent, tandis que Kerk, après avoir reçu un coup sur la poitrine, ne peut toujours pas s'entraîner pleinement. Un sérieux coup dur, car il était en grande forme ces dernières semaines.

S'ajoutent à cela les blessures de Bataille, Praet, Scott, Balikwisha et Chery. Le capitaine Toby Alderweireld a manqué le dernier match en raison d'une suspension, mais il fera son retour contre le Club de Bruges. En raison de toutes ces absences, un gamin de 18 ans seulement, Farouck Adekami, a été titularisé. À droite de la défense, un joueur de 17 ans, Semm Renders, a été rappelé. Et sur le banc ? Il y avait des adolescents, dont un gardien de... 15 ans, Lowie Pisélé.

C'était déjà visible vendredi contre un plus modeste STVV : De Roeck n'a pas su changer le cours du match lorsque son équipe était en passe de le perdre. Senne Lammens nous a rappelé par après que "les jeunes s'entraînent avec l'équipe A depuis le début de la saison", mais des joueurs comme Bozhinov, Horemans, Hamdaoui... manquent encore d'expérience.

Dimanche aussi, De Roeck manquera d'options. Il devra espérer que son onze de base reste longtemps sur le terrain. Alderweireld prendra la place de Riedewald, tandis que Chery - également incertain - pourrait remplacer Kerk. Et qu'en est-il de Michel-Ange Balikwisha ? Il se sent de mieux en mieux et travaille dur pour son retour, mais il reste incertain s'il est prêt à reprendre du temps de jeu.

Un transfert directement important ?

Une surprise possible dans la sélection est Mauricio Benitez. Le milieu de terrain argentin (20 ans) est en route vers l'Antwerp et pourrait, si son transfert est finalisé à temps, déjà faire partie de l'équipe. De plus, le directeur sportif Marc Overmars continue de chercher un ailier et un attaquant supplémentaire, mais il est peu probable qu'ils soient déjà disponibles dimanche.

Le Club de Bruges se rend au Bosuil dans un autre état d'esprit. L'équipe de Nicky Hayen vient de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions et carbure à plein régime. L'Antwerp tentera d'arrêter la machine Blauw & Zwart avec une équipe jeune et diminuée.