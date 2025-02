"Sa mentalité ne convient pas à une équipe de football" : Didier Lamkel Ze a bien marqué pour son retour, mais n'est pas encore dans les coeurs

Didier Lamkel Zé est de retour. Contre son ancien club, le Royal Antwerp, il a inscrit son premier but et s'est immédiatement fait remarquer. Steven Defour s'est d'ailleurs montré très sévere avec le nouveau trudonnaire.

Il est de retour. Un an et demi après son départ de Courtrai, Didier Lamkel Ze a fait son retour dans notre Jupiler Pro League et s'est engagé à Saint-Trond, sous les ordres de Felice Mazzu.

Et pour sa première rencontre, l'ailier camerounais a rencontré son ancien club, le Royal Antwerp. Il n'a d'ailleurs pas manqué de chambrer les supporters du Great Old.

Buteur sur penalty, après un premier envoi mal botté et repoussé par Lammens, Lamkel Ze s'est assis devant les fans anversois en réalisant sa traditionnelle célébration, accompagné d'Adriano Bertaccini.

Sa mentalité ne convient pas à une équipe de football"

"Oui, j'ai joué avec lui. C'est un très bon footballeur, je ne discuterai pas de ses qualités. Mais sa mentalité ne convient pas à une équipe de football", a déclaré Steven Defour, devenu analyste sur le plateau de la VRT.

L'ancien Diable Rouge a joué aux côtés du Camerounais lors de la saison 2020-2021 à l'Antwerp. Lamkel Ze, de son côté, continuera d'essayer de faire éviter les play-downs au STVV.