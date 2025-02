Samuel Gueulette, de la Nationale 2 à la lutte pour la montée en D1A avec la RAAL : "Tout était différent à mon arrivée"

Samuel Gueulette a été mis à l'honneur par la RAAL. Le milieu de terrain a dépassé le cap des cent matchs pour les Loups.

Quand Samuel Gueulette est arrivé au Tivoli, le club était encore en Nationale 2. Trois saisons plus tard, les Louviérois sont désormais troisièmes de D1B et visent plus que jamais un retour parmi l'élite. Hier, il a dépassé face à Zulte Waregem le cap des cent matchs pour les Louviérois.

Avant la rencontre, il a reçu des mains du directeur sportif David Verwilghen un maillot spécial en souvenir de ce centenaire. "C'est un petit jubilé sympa, mais on regarde vers l'avant" nous a-t-il déclaré après la rencontre.

En regardant dans le rétroviseur, il mesure toutefois les progrès accomplis : "C'est un long chemin : le centre d'entraînement, le staff, le noyau, tout était différent quand je suis arrivé. Mais je me suis accroché et je suis toujours là. Cette progression dans le foot pro, c'est le projet qui m'avait été vendu".

En progression constante

"Moi-même, j'ai énormément changé. Ici, je suis devenu un homme. Sur le terrain, j'ai étoffé mon registre. J'ai un peu reculé dans le jeu. J'ai intégré certains automatismes dans les reprises de tâches" poursuit celui qui est devenu international rwandais à son arrivée chez les Loups.

Une belle renaissance après les quelques moments durs traversés. Formé à La Gantoise, Gueulette a ensuite rejoint Roulers, restant quelques mois au chômage à la faillite du club. Outre Frederic Taquin, il cite Manu Ferrera comme l'un des personnages clés de son début de carrière : "En réserve à La Gantoise, il m'a beaucoup aidé dans ma compréhension des différents rôles".