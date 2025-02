📷 Eden Hazard fait ses retrouvailles avec deux anciens coéquipiers

Eden Hazard a retrouvé Ashley Cole et Gary Cahill ce mardi. Les trois légendes des Blues étaient réunies à Hong Kong pour assister à une course de chevaux.

Eden Hazard semble plus heureux que jamais depuis sa retraite. La légende du football belge a profité de son temps libre pour retrouver deux anciens de ses coéquipiers.

Ashley Cole et Gary Cahill étaient à Hong Kong avec l'ex-ailier des Blues. Que faisaient-ils là ? Ils assistaient à une course de chevaux organisée par le Jockey Club de la région.

Le natif de La Louvière a également pu faire de nouvelles rencontres. Il a notamment fait la connaissance du chanteur chinois Hins Cheung et du jockey belge Christophe Soumillon.

"Mon premier jour aux courses avec quelques anciens et nouveaux amis... la prochaine fois, j'espère des gagnants... ūü•á ūüŹÜ" a écrit Hazard sur son Instagram avant de remercier les organisateurs.

Les retrouvailles entre ces trois légendes des Blues auront encore plus rendu nostalgiques les fans de Chelsea. Cahill a évolué entre 2012 et 2019 avec le club londonien, tout comme Eden Hazard. Cole, quant à lui, a joué pour le club de la capitale anglaise entre 2006 et 2014.