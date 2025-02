Encore dans le dur financièrement, l'Antwerp va pouvoir vendre un cadre à prix d'or : "Il peut évoluer au sommet européen"

La situation financière de l'Antwerp est désormais connue de tous. Le Great Old va mieux, mais a encore besoin d'argent et de vendre. L'un de ses talents est suivi partout en Europe.

On ne parle pas de Mahamadou Doumbia, qui va certainement rapporter une belle somme, mais bien de Senne Lammens. Le gardien a vu sa valeur passer de 700 000 euros à 4,5 millions en un an, mais ce n'est absolument pas le prix que l'Antwerp a en tête.

La moitié de l'Europe s'est déjà rendue au Bosuil

Avec ses performances, l'intérêt pour le portier a augmenté de manière exponentielle. À tel point que le Matricule 1 aurait déjà pu le vendre cet hiver, mais ni le club ni le joueur n'étaient intéressés. Senne Lammens prendra sa décision pendant l'été.

Et le choix sera vaste. Selon nos informations, énormément de clubs du top et du sub-top européen le suivent. Les intérêts de Manchester United et Arsenal avaient notamment été révélés par la presse anglaise. À 22 ans, il joue à un niveau élevé depuis le début de la saison et commet rarement d'erreurs. Et une performance comme celle de dimanche contre le Club de Bruges attire bien évidemment l'attention des recruteurs. Lammens a le potentiel pour atteindre le sommet européen.

Il est issu de l'académie du Club de Bruges, mais en raison de la concurrence avec Simon Mignolet, il n'a jamais vraiment eu sa chance en Venise du Nord. Bruges savait qu'il avait un grand talent entre les mains, mais Lammens voulait jouer et a quitté le Jan Breydel à l'été 2023. D'abord comme doublure de Jean Butez à Anvers, mais lors des Play-Offs de la saison dernière, il a pris place dans les cages et n'a plus jamais perdu sa place.

Un gardien fiable

L'Antwerp a pris la bonne décision, car financièrement, Lammens rapportera bien plus que Butez, parti à Como contre un petit peu plus de deux millions d'euros. Et ses qualités sont indéniables : solide sur sa ligne, bon dans les sorties et bon avec les pieds. Lammens un gardien moderne.

Jonas De Roeck sait également qu'il peut compter sur lui, comme dimanche. "C'est un élément stable : il est présent quand c'est nécessaire. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas encore joué une année complète. C'est un garçon qui veut progresser chaque jour à l'entraînement et qui est à 100 % engagé dans son travail. Le club est convaincu depuis longtemps de ses qualités. C'est pourquoi nous l'avons placé en numéro un cet été." Et c'était bien joué !