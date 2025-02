Six transferts mais des économies : Olivier Renard a bien suivi le cahier des charges à Anderlecht

Sur papier, Anderlecht a renforcé son noyau cet hiver ; reste à voir comment les anciennes et nouvelles pièces du puzzle s'imbriquent. Olivier Renard a été très actif pour son premier mercato, tout en respectant le cahier des charges financier.

Faisons le point : cet hiver, le RSC Anderlecht a recruté César Huerta, Lucas Hey et Elyess Dao pour renforcer immédiatement l'équipe A. D'après nos informations (et les on-dits généraux), ils ne figurent pas parmi les plus gros salaires du vestiaire Mauve & Blanc. Cedric Hatenboer a également été recruté, mais une partie de son salaire est encore payée par l'Excelsior Rotterdam où il a été immédiatement prêté.

Ces quatre joueurs, donc, ont coûté environ 7,5 millions d'euros à Anderlecht. Enzo Sternal et Ibrahim Kanaté ont également rejoint les RSCA Futures, mais comme les Futures disposent désormais de leur propre budget, les 2,3 millions d'euros payés n'ont pas directement d'impact sur le budget de l'équipe première.

Ainsi, un peu moins de 10 millions d'euros ont été dépensés pour de jeunes joueurs ayant un potentiel de revente élevé. C'est l'objectif du club, créer une plus-value sur les joueurs achetés, ce qui n'était pas toujours le cas ces dernières années.

Une réduction significative de la masse salariale

Peut-être encore plus important, les départs d'Anders Dreyer, Zanka, Abdulrazak Ishaq et Amadou Diawara ont permis d'alléger la masse salariale. Avec le transfert imminent de Francis Amuzu, cela ferait cinq départs importants en termes de salaire. Cela représenterait même une masse salariale d'environ 4,5 millions d'euros. Cependant, une indemnité de rupture a probablement été payée dans le cas de Diawara.

Au final, Anderlecht est positif dans son bilan achat-vente. Durant le mercato estival, seul Jan-Carlo Simic a coûté 3 millions d'euros. Au total, environ 10 millions ont été dépensés et 22,5 millions (notamment grâce aux 15,5 millions pour Zeno Debast) ont été encaissés.

Olivier Renard a agi de manière stratégique en vendant d'abord Dreyer avant d'investir dans de nouveaux joueurs. La probable réduction de la masse salariale de plusieurs millions grâce aux nombreus départs a certainement été bien accueillie par la direction...