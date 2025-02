🎥 "Amuzinho Junior" est arrivé : les premières images de Francis Amuzu sur le sol brésilien

Absent du groupe à La Gantoise, Francis Amuzu va bel et bien signer à Grêmio. Après plus de 250 matchs sous la vareuse anderlechtoise, l'ailier belgo-ghanéen va ainsi découvrir le championnat brésilien.

Amuzu est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Porto Alegre. Celui qui était affectueusement surnommé 'Ciske' en Belgique a déjà été adopté par ses nouveaux supporters, qui l'ont déjà baptisé 'Amuzinho Junior'.

Francis Amuzu vindo pro Brasil pra jogar no Grêmio e os amigos dele no Instagram… ūüėā BEM VINDO AMUZINHO JR. pic.twitter.com/ue0JjTysBl

L'ancien diablotin a même eu droit à un petit comité d'accueil à l'aéroport : des supporters locaux avaient effectué le déplacement pour l'apercevoir une première fois, il les en a remerciés.

ūüö® EXCLUSIVO! Confira as primeiras palavras de Francis Amuzu, novo reforço do #Grêmio, na saída do aeroporto Salgado Filho.



“Je suis très heureux de pouvoir jouer pour un grand club comme Grêmio. POA est bien meilleur que Paris. Et l'Inter est petit.”pic.twitter.com/seEb4uSG6R