Anderlecht se sépare d'Amadou Diawara : comment expliquer cet échec ?

Amadou Diawara n'est plus un joueur d'Anderlecht. Le club et le milieu de terrain guinéen ont convenu lundi soir de mettre fin prématurément à son contrat.

Alors que son contrat devait initialement se terminer en juin, il est désormais libre de chercher un nouveau club. Anderlecht a également confirmé l'information.

Une grosse masse salariale

Pour le club bruxellois, il s'agit d'une étape importante dans l'allégement de la masse salariale. Diawara gagnait environ 1,5 million d'euros par an, et son départ s'ajoute aux transferts sortants de Zanka (Los Angeles Galaxy), Dreyer (San Diego) et Francis Amuzu, qui se rapproche d'un transfert vers Gremio.

L'espace financier ainsi libéré pourrait aider Anderlecht lors des prochains mercatos. Le club tentait depuis un certain temps de trouver une solution pour Diawara.

Afin de le mettre en vitrine, le directeur sportif Olivier Renard avait pris la décision de le faire jouer ces dernières semaines avec les RSCA Futures. Le milieu de terrain, arrivé d'Italie en 2022, a géré la situation de manière professionnelle et s'est montré prêt à encadrer les jeunes talents. Cependant, malgré l'absence d'intérêt, la décision a été prise de rompre son contrat.

Des attentes jamais comblées

Son passage à Anderlecht n'a jamais été un succès. Depuis son arrivée, il a disputé 47 matchs pour les mauves et blancs, sans toutefois répondre aux attentes élevées. Cela contraste fortement avec les grosses sommes dépensées par Naples et l'AS Roma pour lui - respectivement 15 et 21 millions d'euros.

Diawara n'a que 27 ans et a encore le temps de redonner vie à sa carrière. Après des années décevantes en Belgique, il espère trouver un club où il retrouvera du temps de jeu, tout en tournant la page sur un chapitre qui n'a jamais vraiment décollé. Le club souhaite se focaliser sur des joueurs offrant une plus-value directe et espère que le noyau renouvelé connaîtra davantage de succès en Jupiler Pro League.

Il faudra désormais attendre pour connaître l'avenir de Diawara. En tant que joueur libre, un transfert vers un nouveau championnat pourrait se faire rapidement. Les clubs à la recherche d'un milieu défensif expérimenté surveilleront certainement sa situation de près.