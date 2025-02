🎥 Ciao l'artiste ! L'une des dernières incarnations du joga bonito brésilien tire sa révérence

Marcelo a annoncé cette après-midi la fin de sa carrière. Il était sans conteste l'un des meilleurs latéraux de ces dernières années.

Sans club depuis trois mois et son départ de Fluminense, Marcelo a fini par dire stop. Le Brésilien de 36 ans faisait l'objet de rumeurs quant à un potentiel retour en Espagne, du côté de Leganes, mais a préféré arrêter les frais.

Sur ses réseaux sociaux, le natif de Rio De Janeiro a publié plusieurs photos des meilleurs moments de sa carrière pour prendre congé en beauté du ballon rond.

Une légende du Real Madrid

L'international brésilien (58 sélections) était arrivé sur la pointe des pieds au Real Madrid en 2007. Il y est finalement resté 15 ans, disputant pas moins de 546 matchs pour les Madrilènes. L'occasion de collecter 25 trophées.

5 Ligues des Champions, 5 Coupes d'Espagne, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes d'Espagne et 3 Coupes du Roi. Marcelo a un palmarès tout simplement unique, auquel il faut ajouter une médaille de bronze et une médaille d'argent olympiques, la Coupe des Confédérations, mais aussi la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana.

Plus que cela, c'est avant tout d'un esthète dans la plus pure tradition brésilienne dont on gradera le souvenir. Marcelo était ce genre de joueur dont l'étiquette de défenseur était loin de contraindre au sale boulot, le latéral était souvent bien plus doué techniquement que la plupart des attaquants qu'il affrontait, en témoignaient ses incursions offensives dans le genre frivoles.