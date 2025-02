Qualifié, Sergio Conceiçao continue de bâtir son AC Milan, mais n'est pas encore pleinement satisfait : "Ça n'a encore rien à voir avec le FC Porto"

Ce mercredi soir, l'AC Milan a remporté son quart de finale de Coppa Italia face à l'AS Roma. Mais après la rencontre, Sergio Conceiçao a assuré que cette équipe Rossoneri ne ressemblait encore en rien à celle qu'il a laissé au FC Porto, avec laquelle il a remporté onze trophées domestiques.

Sergio Conceiçao essaye de rapidement faire le ménage à l'AC Milan pour inculquer une mentalité digne de ses principes et du standing du club, ce qui était reproché à Paulo Fonseca lors de ses dernières semaines dans le nord de la botte.

Ce mercredi soir, les Rossoneri se sont imposés 3-1 face à l'AS Roma en quarts de finale de Coppa Italia. Mais après la rencontre, l'entraîneur portugais a assuré en conférence de presse que cette équipe milanaise ne ressemblait pas encore à celle qu'il a construite et qu'il aimait tant, au FC Porto, avec laquelle il a remporté onze trophées domestiques.

Non, je ne vois pas encore de similarités avec mon FC Porto"

"Non, je n'en vois pas. Je ne vois pas encore de similarités avec mon FC Porto. Mais on travaille pour être plus compacts, plus agressifs et pour ne pas autoriser nos adversaires à venir aussi facilement dans le dernier tiers du terrain", a-t-il déclaré selon les dires de l'agence de presse Reuters.

Le mercato a fait beaucoup de bien à l'AC Milan et Conceiçao

Au mercato, l'AC Milan a frappé fort avec les arrivées de l'attaquant de Feyenoord Santiago Gimenez, mais aussi et surtout de Joao Felix et Kyle Walker. De quoi réjouir Sergio Conceiçao.

"On n'y est pas encore, mais les caractéristiques des joueurs arrivés au mercato nous donnent plus de confort pour se diriger vers le football que j'aime. Avec deux attaquants, mais pas seulement dans l'idée de marquer des buts, mais aussi d'avoir le bon équilibre."

On joue tous les trois jours, je n'ai pas le temps de travailler sur les détails"

"On essaye de se diriger vers ce qu'on veut, mais je n'ai eu qu'une seule séance d'entraînement avant ce match, je n'ai donc pas le luxe de me concentrer sur les détails parce qu'on joue tous les trois jours."

Cette semaine, il avait été écrit dans la presse italienne que certains joueurs, dont Théo Hernandez, ne supportaient déjà plus les méthodes de Conceiçao. Une rumeur à laquelle le Portugais n'a pas donné de crédit. "Les joueurs acceptent ce qu'on veut, ils sont intelligents et je suis heureux", a-t-il conclu.