Les méthodes explosives de Sergio Conceiçao divisent à Milan : plusieurs joueurs auraient demandé à partir !

Incroyables nouvelles en provenance d'Italie : Sergio Conceiçao se serait mis une partie de son vestiaire à dos. Résultat : non seulement des joueurs voudraient quitter Milan, mais le coach lui-même serait sous pression !

Les débuts de Sergio Conceiçao à la tête de l'AC Milan étaient idylliques : un premier trophée (la Supercoupe d'Italie) remporté grâce à des retournements de situation spectaculaires, des résultats assez positifs avec un état d'esprit visiblement retrouvé.

Mais récemment, des images ont fait le tour du monde : celles d'un Conceiçao furieux et en venant presque aux mains avec Davide Calabria, après une victoire âprement disputée contre Parme. Zlatan Ibrahimovic, conseiller principal des Rossoneri et souvent aux abords du terrain, avait relativisé la situation, affirmant que cela pouvait arriver "entre vainqueurs" et montrait un bon état d'esprit.

Mais Sergio Conceiçao semble loin d'être tiré d'affaire. La Repubblica affirme ainsi que les méthodes du Portugais ne feraient pas l'unanimité dans le vestiaire milanais, qui serait assez divisé à son sujet. Théo Hernandez et Christian Pulisic n'apprécieraient pas le style de l'ancien coach de Porto et de Nantes, jugé trop sévère.

Alvaro Morata, lui, aurait même été jusqu'à demander son transfert et pourrait quitter Milan pour Galatasaray. La Gazzetta dello sport, elle, ajoute Calabria (l'homme de l'altercation du 26 janvier dernier) et Camarda aux joueurs souhaitant quitter la Lombardie à cause de Sergio Conceiçao.

Dans ce contexte, une seule façon pour l'ancien adjoint du Standard de garder sa crédibilité : gagner. Car les dirigeants milanais se poseraient des questions sur ses méthodes, et Conceiçao serait donc déjà sous pression alors qu'il n'est arrivé qu'il y a un mois...