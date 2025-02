Le nom de Dante Vanzeir déjà scandé par les supporters de La Gantoise : "Je n'ai pourtant pas encore eu un grand impact"

Il ne savait pas donner une explication immédiate, mais Dante Vanzeir a déjà conquis le cœur des supporters de La Gantoise. Derrière les casernes, l'attaquant belge n'a pas joué un grand match, mais il a fait ce pourquoi il a été recruté : marquer.

Avec une frappe à ras de terre, Dante Vanzeir a ramené Gand dans le match, à la demi-heure, après l'ouverture du score de Benito Raman. "Je devrais vérifier, mais je pense ne pas avoir marqué beaucoup de buts de l'extérieur de la surface. Je ne devais certainement pas me poser de questions. C'était bien joué de la part de Matisse Samoise, qui a réussi à bien se sortir du duel précédent."

L'attaquant aurait également pu obtenir une passe décisive quelques minutes plus tard, mais Sonko n'a pas réussi à cadrer son assist. "S'il avait marqué, nous aurions eu un autre match. L'action et les courses étaient bonnes. C'était bien qu'il y ait autant de joueurs dans la surface, c'est dommage que ça n'ait pas abouti."

Vanzeir a joué les 90 minutes pour la première fois depuis son retour

Au moment de son transfert, on savait, à Gand, que Vanzeir n'avait plus de rythme d'entraînement et de match depuis longtemps. Pourtant, il a pu jouer 90 minutes à Malines. "À 3-1, vous essayez de garder autant d'attaquants que possible sur le terrain et je me sentais encore assez frais pour finir le match. Je suis content d'avoir pu terminer la rencontre sans blessure."

C'était donc aussi par nécessité, du point de vue Buffalo. "Si vous êtes menés 3-1 à Malines, c'est de toute façon une histoire difficile. Nous devons surtout tirer des leçons des buts encaissés, ils sont évitables. Vous ne pouvez certainement pas concéder le 2-1 dans la première minute de la seconde mi-temps. Il était évident que nous devions continuer à chercher et à nous battre pour chaque ballon. Nous sommes un point plus près des Play-Offs 1."

Un but dédié aux supporters de La Gantoise

Dante Vanzeir regarde donc les choses positivement et son nom a déjà été scandé à tue-tête par les fans de Gand. "Une explication ? Aucune idée. Je n'ai pas encore eu beaucoup d'impact pour le club. Mais c'est fantastique. Je reçois énormément de confiance du club, des supporters, des joueurs. Je dédie mon but à tous les fans qui m'ont tout de suite accueilli dans leur cœur."