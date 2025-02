Yannick Ferrera commente le mercato du RWDM et le derby face aux RSCA Futures : "Si ça peut attirer plus de monde au stade, c'est tant mieux"

Yannick Ferrera attend avec impatience le derby de Bruxelles prévu entre son équipe et les RSCA Futures, ce samedi à 20h00. L'entraîneur du RWDM se réjouit des renforts acquis par le club cet hiver.

C'est une rencontre importante pour le RWDM dans sa course à la remontée. Ce samedi à 20h00, les Molenbeekois recevront les RSCA Futures pour un derby de Bruxelles qui s'annonce enflammé.

Le deuxième de la Challenger Pro League, derrière Zulte-Waregem, a réalisé un mercato hivernal intéressant. Christ Makosso, parti, a été remplacé par Mats Lemmens après que le club n'ait pas réussi à trouver un accord financer avec Lucas Noubi, tandis que Kwasi Poku, blessé pour le reste de la saison, a été remplacé par le retour de Mickaël Biron.

"En outre, nous avons fait venir des joueurs avec des qualités que nous n'avions pas encore dans notre effectif. J'espère que ça pourra augmenter notre efficacité", a commenté Yannick Ferrera en conférence de presse, vendredi.

L'un des nouveaux venus notables est Aïman Maurer, milieu offensif ou ailier Franco-marocain de 20 ans issu de Clermont Foot. Il est encore relativement méconnu en Belgique, mais selon Ferrera, il a beaucoup de potentiel et s'adaptera rapidement à sa nouvelle équipe.

De plus, une certaine connexion marocaine s'est maintenant développée dans le groupe, avec Maurer, El Arouch, Ziani, Laâziri et Benjdida. "Ce n'est pas un plan pour attirer du public marocain. Nous avons simplement recruté les joueurs dont l'équipe avait besoin. Mais si ça peut attirer plus de monde au stade, tant mieux", a-t-il conclu.