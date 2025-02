🎥 Une décision correcte...malgré l'erreur technique du VAR : Jonathan Lardot se prononce sur la phase polémique du weekend

La fin de rencontre entre Malines et La Gantoise a fait couler beaucoup d'encre ce weekend. Jonathan Lardot a eu du boulot dans Under Review.

Le rendez-vous dominical du département arbitral est chaque semaine attendu de pied ferme par les clubs s'estimant lésés par les décisions du weekend. Ce lundi, Besnik Hasi l'a sans doute regardé avec grand intérêt. Alors que Malines menait 3-1, La Gantoise a fini par égaliser sur un but d'Hugo Gambor validé après...neuf minutes d'intervention du VAR.

Un temps monstre pour déterminer que le joueur n'était pas considéré comme hors-jeu : "C'est une situation que j'aurais préféré ne pas avoir. Il a d'abord fallu analyser si l'attaquant gantois était plus proche de la ligne de but que le ballon. C'est déterminant : si l'attaquant est derrière le ballon, on ne parle plus de hors-jeu" commence Jonathan Lardot.

"Je déteste le dire, mais la technologie est un problème lorsque vous tracez une ligne avec un ballon en l'air. C'est pourquoi nous passerons à une ligne de hors-jeu 3D la saison prochaine" poursuit le patron des arbitres belges.

Le protocole VAR correctement appliqué malgré l'erreur de tracé

De fait, le VAR a éprouvé de grandes difficultés à tracer une ligne par rapport au défenseur malinois, à l'attaquant gantois et au ballon. Une première ligne a été tracée, présentant Gambor dans une position licite : "Ensuite, il y a eu un moment de stress avec le VAR. Ils voulaient tracer une deuxième ligne, mais cela n'a pas bien fonctionné. Il y a eu une erreur lors du tracé de cette ligne" avoue Jonathan Lardot.

"Après le match, j'ai demandé à redessiner les lignes correctes, sans le stress de la rencontre. Avec la technologie, nous sommes arrivés à la même conclusion : les lignes se touchent" explique-t-il. "Cela veut dire que selon le protocole VAR, on doit suivre la décision sur le terrain et celle de l'assistant. Et ce dernier a approuvé le but. Le corps arbitral n'a pas fait d'erreur, même si on peut avoir le sentiment qu'il y a hors-jeu".