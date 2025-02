La Belgique encore privée d'un grand talent par le Maroc ? "Je suis en contact avec les deux nations"

2564

Chemsdin Talbi commence à prendre de plus en plus de place au Club de Bruges. De quoi faire revenir la question de sa nationalité sportive avec de plus en plus d'instistance.

Demain, Chemsdine Talbi devrait bien être titulaire avec le Club de Bruges contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Si Nicky Hayen l'a mis au repos en championnat ce weekend, ce n'est pas un hasard : avant même le départ d'Andreas Skov Olsen, l'ailier droit de 19 ans a commencé à s'imposer comme un titulaire chez les Blauw en Zwart. Gravement blessé au genou la saison passée, Talbi est enfin libéré de ses soucis physiques. Sa première saison pleine en Venise du Nord fait ressurgir la question de sa nationalité sportive. Le garçon est né et a tout connu en Belgique mais peut également opter pour le Maroc grâce à ses origines familiales. "Je suis en contact avec les deux nations. Le choix n'a pas encore été fait mais j'y réfléchis. Il faudra voir avec la famille, comment je le sens personnellement, on verra bien. Le Maroc est un pays important pour moi, comme la Belgique" confirme-t-il pour RTL. Le choix du coeur ? Né à Sambreville, formé à Tubize, Talbi ne veut pas non plus renier ses origines marocaines : "J'ai passé toutes mes vacances au Maroc, je suis plus proche de ma famille marocaine, mais cela ne va pas tout faire : je veux voir où je me sens le mieux. Je verrai surtout avec mon père, on va faire le bon choix". "C'est compliqué quand tu viens des deux pays. Je suis né ici, je remercie la Belgique, mais le Maroc, ça reste les origines de la famille, c'est difficile à expliquer. Mais j'ai le temps. Le plus important, c'est d'abord de se concentrer sur Bruges, prendre ma place, l'équipe nationale viendra après" conclut-il. S'il rejoint les Lions de l'Atlas, Chemsdine Talbi ferait le même choix que Zakaria El Ouahdi (qui n'attend que ses premières minutes dans un match à enjeu pour verrouiller sa nationalité sportive), Bilal El Khanouss et même Ismael Saibari, que Roberto Martinez avait à l'époque tenté de convaincre. Chemsdine Talbi nous parle de son choix de sélection et confirme que la fédération marocaine l'a contacté ! 👀 #RTLsports pic.twitter.com/d12KYJj9YJ — RTL sports (@RTLsportsbe) February 11, 2025